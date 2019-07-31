Окунуться в охотничий мир и посмотреть на природу Кавказа глазами путешественников предлагает своим читателям Михаил Залиханов. Книга российского ученого и многократного чемпиона РСФСР по альпинизму выпущена в издательстве Котляровых. — 2019.07.31

Называется она «Приключения в горах и лесах Центрального Кавказа». Это сборник коротких рассказов. Читателю может показаться на мгновение, что герои и ситуации вымышленные. Однако – нет! Автор изложил реальные истории реальных людей. Залиханов постарался передать весь спектр эмоций, которые испытывает охотник или турист, попав в непредсказуемый мир дикой природы.

Книга вышла в свет к юбилею Михаила Залиханова. Герою Соц_труда, политическому и общественному деятелю на днях исполнилось 80 лет. Сейчас автор работает над второй частью. Всего же по задумке ученого-писателя будет 4 тома.