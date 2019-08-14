Около стапятидесяти семей в Старом Череке теперь смогут получать питьевую воду бесперебойно. — 2019.08.14

Работы по наладке одной из линий в селе практически завершены.

Коммунальщики меняют трубу, ведущую от водо_напорной башни к улице Куашева. Расстояние, казалось бы, незначительное, но именно этот участок нужно было отработать, чтобы обеспечить целый микро_район села живительной влагой.

Сейчас работы по замене части линии в Старом Череке ведутся за счет местной водо_снабжающей организации. Напор в трубах значительно уменьшился и ввиду ремонта арычного русла, который берет на себя основную функцию по обеспечению населения водой для технических нужд.

Работы по наладке водоснабжения в этой части Старого Черека планируют завершить уже на этой неделе.