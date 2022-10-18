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Около миллиона туристов отдохнули в Кабардино-Балкарии за 9 месяцев

Около миллиона туристов отдохнули в Кабардино-Балкарии за 9 месяцев

18.10.2022 | 12:27
По итогам 9 месяцев 2022 года Кабардино-Балкарскую Республику посетили 980 тысяч туристов, это на 16,2 % больше аналогичного периода прошлого года, тогда республику посетили 843 тысячи человек, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР. Туристы все чаще стали выбирать Кабардино-Балкарию для отдыха. В сентябре были подведены итоги лета, самыми активными месяцами стали июль и август. В летний сезон в республике популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы. Гости приезжали в Кабардино-Балкарию из разных уголков России, наиболее активными стали туристы из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, республик СКФО. Зимой гостей республики привлекает курорт «Эльбрус» с самым продолжительным горнолыжным сезоном в стране. Здесь туристы катаются на лыжах и сноубордах, спортсмены готовятся к соревнованиям. В зависимости от осадков, зимний сезон всегда начинается в разное время, но уже сейчас туристы могут приобрести ски-пассы предстоящего сезона 2022/2023.
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