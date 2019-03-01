Около двадцати пяти миллионов рублей получит Кабардино-Балкария на возмещение части затрат по займам в агропромышленном комплексе — 2019.03.04





Всего на эти цели регионам выделяется больше сорока одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства страны размещено на официальном портале. Кабинет министров выделил эти средства для семидесяти пяти регионов. Они предусмотрены в федеральном бюджете в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Эффективность использования трансфертов каждый год оценивает Минсельхоз России. Кабардино-Балкария в этом плане является одним из лучших субъектов страны. Напомню, в прошлом году республике была оказана господдержка в размере более двух миллиардов рублей. В 2019-м также подписано 9 соглашений на сумму 1 миллиард 687 миллионов,- сообщает Минсельхоз КБР.