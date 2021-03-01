Около десятка Памятников в республике нуждаются в срочной реставрации





О сохранении памятников истории и культуры говорили в парламенте на заседании президиума. Этой теме посвятили «правительственный час». Но вначале провели торжественную церемонию: спикеру Татьяне Егоровой вручили Почетный знак Координационного совета регионов Юга России – за заслуги в развитии местного самоуправления. Знак передал исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований республики» Николай Маслов.

О том, как в Кабардино-Балкарии реализуют закон «Об объектах культурного наследия», рассказал руководитель профильного управления Олег Гонтарь. По его словам, на территории республики находятся свыше 400 памятников истории и культуры, которые включены в Единый госреестр. Среди них памятников, которые нуждаются в срочной реставрации, в республике около десятка. Значимые объекты истории и культуры поддерживают не только за счет региона. В этом также участвуют муниципалитеты, образовательные организации и меценаты.