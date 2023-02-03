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Около 90 миллионов рублей направят в КБР на повышение зарплат отдельным категориям медиков

Около 90 миллионов рублей направят в КБР на повышение зарплат отдельным категориям медиков

03.02.2023 | 22:22
Около 90 миллионов рублей из республиканского бюджета направят на повышение зарплат отдельным категориям медиков, а также в два раза увеличат размер выплат спортсменам. Об этом сегодня сообщили на рабочем совещании по отдельным вопросам социальной сферы. Провел его Глава КБР Казбек Коков. Вопрос поддержки участников специальной военной операции и их семей – в числе приоритетных. Его на совещании рассмотрели первым. Отмечено, что общая сумма ежемесячных и единовременных выплат за счет республиканского бюджета составила более 300 миллионов рублей. В этом году продолжается повышение зарплат работников социальной сферы. Министр спорта Ислам Хасанов рассказал, уже подготовлен проект указа о денежных выплатах спортсменам республики. Около 90 млн рублей из бюджета республики направят на повышение зарплат тем категориям медиков, которые не подпадают под федеральные выплаты. Это работники центральных районных больниц, поликлиник, онкодиспансера, сотрудники с немедицинским образованием: биологи, водители скорой помощи, младший персонал. Доплаты коснутся 8 тысяч человек. На совещании также обсудили вопрос назначения и выплат детских пособий. На эти цели в этом году предусмотрено более 10 миллиардов рублей.   https://t.me/vestikbr
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