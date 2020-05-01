Около 50 медицинских работников в республике заразились коронавирусом

В основном это медперсонал и врачи, которые сами работали с инфицированными. Первыми, кого поразила болезнь, стали сотрудники «скорой» в Чегемском районе. Когда тесты дали положительный результат, практически всех отправили на самоизоляцию. Обслуживание жителей муниципалитета взяли на себя бригады Центра медицины катастроф и «скорой помощи» Нальчика. Зараженные есть и среди медиков в первом инфекционном госпитале. Риск передачи инфекции по-прежнему высок, особенно у врачей поликлиник и бригад «скорой помощи», отмечают в ведомстве. Чтобы предотвратить очаги заражения в медорганизациях, работники регулярно проходят обследование. Рустам Калибатов поблагодарил коллег за их самоотверженный труд, а также призвал жителей республики неукоснительно соблюдать требования самоизоляции.