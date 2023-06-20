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Около 40 широкозахватных дождевальных машин приобрели в КБР

Около 40 широкозахватных дождевальных машин приобрели в КБР

20.06.2023 | 09:51
Таким образом, всего в арсенале тружеников – 320 таких агрегатов. Также на полях республики действуют два десятка систем орошения. Они обеспечивают кратковременный, но частый полив, приближенный к природному дождю… По данным ведомства, в Кабардино-Балкарии в этом году ввели в эксплуатацию больше четырех тысяч гектаров орошаемых земель. По плану до конца 2023-го в Кабардино-Балкарии должны организовать искусственный полив еще на двух тысячах гектаров. Мелиорация сельхозземель продолжается. Благодаря этому увеличивается урожайность и растут объемы производства, добавляют в Минсельхозе. https://t.me/vestikbr
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