Около 40 широкозахватных дождевальных машин приобрели в КБР

Таким образом, всего в арсенале тружеников – 320 таких агрегатов. Также на полях республики действуют два десятка систем орошения. Они обеспечивают кратковременный, но частый полив, приближенный к природному дождю… По данным ведомства, в Кабардино-Балкарии в этом году ввели в эксплуатацию больше четырех тысяч гектаров орошаемых земель.
По плану до конца 2023-го в Кабардино-Балкарии должны организовать искусственный полив еще на двух тысячах гектаров. Мелиорация сельхозземель продолжается. Благодаря этому увеличивается урожайность и растут объемы производства, добавляют в Минсельхозе.
https://t.me/vestikbr