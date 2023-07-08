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Около 40 детей из Херсонской области поправляют здоровье в КБР

Около 40 детей из Херсонской области поправляют здоровье в КБР

08.07.2023 | 09:37
А тем временем в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах формируют новые группы отдыхающих. Там принимают заявления от родителей. В республике пребывание ребят с подшефных территорий Херсонской области организовали в курортной части Нальчика – в реабилитационном центре «Радуга». Дети будут посещать достопримечательности республики, знакомиться с традициями и культурой народов, живущих в Кабардино-Балкарии. Вторая смена начнется в конце июля: ожидают группу детей в возрасте от шести до 16-ти лет.   https://t.me/vestikbr
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