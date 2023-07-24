Около 3,5 млн рублей направят в КБР на поддержку НКО

Деньги распределят среди победителей конкурса, который провели в этом году.
Лидеров оказалось 12, заявок было в два с лишним раза больше. Поддержали проекты общественников в сфере молодежной политики и образования, культуры и спорта, благотворительные и волонтерские, по военно-патриотическому и семейному воспитанию, а также посвященные оказанию психологической помощи нуждающимся.
Среди заявленных тем – профилактика социального сиротства, повышение качества жизни пожилых, социальная адаптация инвалидов, профилактика экстремизма, укрепление дружбы между народами. По условиям конкурса проекты, отмеченные грантами, должны быть воплощены в жизнь до конца этого года.
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