Около 300 жителей КБР воспользовались услугами диспетчерского центра для инвалидов по слуху

Работает он при республиканском Центре занятости. Вот так сурдопереводчик Раиса Тебаева общается с абонентами. Диспетчерский центр помогает передавать информацию от инвалида по слуху представителям органов власти, служб ЖКХ и социальных учреждений. Действует и обратная связь. Помимо этого, специалисты помогут связаться с оперативными службами – полицией, пожарными, скорой помощью… Не слышащий человек может обратиться в диспетчерский центр по факсу или по электронной почте, позвонить по мобильному, в том числе с помощью видеосвязи. Услуги оказывают бесплатно и в любое время суток.