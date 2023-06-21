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Около 300 жителей КБР воспользовались услугами диспетчерского центра для инвалидов по слуху

Около 300 жителей КБР воспользовались услугами диспетчерского центра для инвалидов по слуху

21.06.2023 | 11:36
Работает он при республиканском Центре занятости. Вот так сурдопереводчик Раиса Тебаева общается с абонентами.  Диспетчерский   центр помогает передавать информацию от инвалида по слуху представителям органов власти, служб ЖКХ и социальных учреждений. Действует и обратная связь. Помимо этого, специалисты помогут связаться с оперативными службами – полицией, пожарными, скорой помощью… Не слышащий человек может обратиться в диспетчерский центр   по факсу или по электронной почте, позвонить по мобильному, в том числе с помощью видеосвязи.   Услуги оказывают бесплатно и в любое время суток.  
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