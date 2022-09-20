Около 30 объектов инфраструктуры возведут в Приэльбрусье до конца 2024 года

С масштабной модернизацией курорта ознакомились замминистра экономразвития России Сергей Назаров и гендиректор компании “Кавказ.РФ” Хасан Тимижев.
Вместе с премьером Кабардино-Балкарии Алием Мусуковым они рассмотрели проект мастер-плана развития территории. Канатные дороги, трассы, места отдыха, системы водоснабжения и отведения, подъездные пути…
Сейчас на Азау идет активное строительство новой канатки. На поляне также работают над рыночной площадью и будущей сценой, разрабатывают схему парковки на 800 мест.
В планах – восстановление “Приюта одиннадцати”. Гостиница для альпинистов расположена на высоте четыре тысячи пятьдесят метров. В течение 60 лет она была самой высокогорной в Советском Союзе и России.
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