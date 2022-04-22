home
Главная
>
Новости
>
Около 3 млн рублей будет направлено в виде субсидий хлебопекарным предприятиям КБР

Около 3 млн рублей будет направлено в виде субсидий хлебопекарным предприятиям КБР

22.04.2022 | 17:08
Хлебопекарным предприятиям Кабардино-Балкарии компенсируют часть затрат на производство. Из федерального и республиканского бюджетов хлебопекам республики выделят почти 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий помогут сдержать рост цен на указанную продукцию со сроком годности менее пяти суток. «Основное условие, которое должны выполнить получатели господдержки - не повышать средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб является социально значимым продуктом питания, поэтому субсидия направлена на сохранение стабильного уровня цен на хлебопекарную продукцию для населения», - пояснил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев. Как сказал министр, в настоящее время завершается процедура утверждения нормативной базы, после чего будет объявлен прием документов на получение господдержки. Подобная субсидия предоставляется хлебопекарным предприятиям второй год подряд. Размер возмещения в текущем году составит 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения, в 2021 году субсидия составляла 2 тыс. рублей за тонну. В Кабардино-Балкарии насчитывается свыше 40 небольших пекарен мощностью до 1-2 тонн хлебобулочной продукции в сутки, каждая из них может претендовать на получение субсидии.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных