Около 220 млн рублей направят в КБР на организацию отдыха детей в летних лагерях

В прошлом году в республике отдохнули больше четырех тысяч школьников. В нынешнем число решили увеличить до семи тысяч. Из них примерно половина – те, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.
По данным Минтруда, в республике будут задействованы с полсотни оздоровительных учреждений и мест отдыха. Это стационарные и пришкольные лагеря.
С перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. Чтобы получить путевку, родители должны обратиться в Центры социальной поддержки по месту жительства.
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