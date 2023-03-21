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Около 200 спортсменов приняли участие в чемпионате КБР по всестилевому каратэ

Около 200 спортсменов приняли участие в чемпионате КБР по всестилевому каратэ

21.03.2023 | 15:40
Умение держать удар - одна из профессиональных задач для тех, кто увлечен всестилевым карате. Дан Жекамухов, выступавший на первенстве республики в весе до 57 кг, доказал: он и удар выдержит, и отпор сумеет дать. Всестилевое карате объединяет множество школ и направлений этого боевого искусства и предполагает, как ограниченный, так и полный контакт. Свои способности на площадке демонстрировали около 200 спортсменов из всех уголков республики. Они выступали более чем в 20-ти весовых категориях. Соревнования организовала Федерация всестилевого карате Кабардино-Балкарии. Провели их под девизом: «Спорт против террора». Это были одни из самых жарких и стремительных состязаний. Победители и призеры первенства Кабардино-Балкарии по карате определились после напряженных двухдневных поединков.   https://t.me/vestikbr
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