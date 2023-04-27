Около 200 снежных пушек установят на курорте «Эльбрус»

В Главгосэкспертизе одобрили проект создания на горе обновленной системы искусственного оснежения.
За два года число таких пушек на главном курорте Кабардино-Балкарии планируют увеличить в 10 раз – с 20 до 200. Благодаря их работе можно будет раньше открывать горнолыжный сезон.
Высотные характеристики Эльбруса и устойчивая минусовая температура позволяют заготавливать снег уже в октябре. Планируется, что воду для этого будут брать из реки Баксан. Используют насосные станции и напорный трубопровод.
Работы пройдут в два этапа: сперва создадут систему искусственного оснежения для трассы «Кругозор-Азау» и для выката из нее. А затем уже возьмутся за участок «Мир-Кругозор». Завершить намеченное должны в следующем году.
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