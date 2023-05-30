Около 10 секций для детей заработали в обновленном ДК села Камлюково

Кукла Лалафанфан – хотя и иностранка – в наших краях отлично прижилась. Уточку одевают, обувают и даже создают ей жилище. Милана Кушхова из Камлюково в этом деле заметно преуспела.
Секция вязания также пользуется большой популярностью. Дети не только учатся теоретическим основам, но и получают бесценный практический опыт. И свои знания уже применяют на практике.
Платок, связанный в технике «путанка», Дана Бичоева создавала несколько недель. Работа кропотливая, сложная, и теперь в нем можно смело выйти на сцену. Как и многие воспитанники Дома культуры села Камлюково, Дана ходит сразу в несколько секций.
Больше 150 детей каждый день посещают отремонтированный культурный центр. Для Камлюково, где живут свыше двух тысяч людей, ДК очень важен.
В 2022-ом году в Кабардино-Балкарии полностью обновили шесть Домов культуры, ДК в селении Камлюково стал одним из них, построенный в 1967 году, он был впервые капитально отремонтирован.
А еще это концертная площадка. Здесь проходят различные встречи, вечера, показывают спектакли. А в Центре дополнительного образования детей работают секции рисования, декоративно-прикладного искусства, вокала.
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