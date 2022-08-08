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Охотничий билет теперь можно получить на портале госуслуг

Охотничий билет теперь можно получить на портале госуслуг

08.08.2022 | 15:07
Услуги в электронном виде – теперь и для охотников. Такую возможность предоставляет профильное подразделение республиканского министерства природных ресурсов и экологии. Департамент охоты информирует, что с помощью портала госуслуг можно получить и аннулировать охотничий билет. Таким же способом выдадут разрешение на добычу ресурсов, кроме тех, что находятся на особо охраняемых природных территориях или занесены в Красную книгу. Это часть работы по переводу в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, которую проводят по всей стране. Дистанционное взаимодействие с ведомствами позволяет значительно сократить сроки предоставления документов. https://t.me/vestikbr
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