Охотничий билет теперь можно получить на портале госуслуг

Услуги в электронном виде – теперь и для охотников. Такую возможность предоставляет профильное подразделение республиканского министерства природных ресурсов и экологии.
Департамент охоты информирует, что с помощью портала госуслуг можно получить и аннулировать охотничий билет. Таким же способом выдадут разрешение на добычу ресурсов, кроме тех, что находятся на особо охраняемых природных территориях или занесены в Красную книгу. Это часть работы по переводу в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, которую проводят по всей стране.
Дистанционное взаимодействие с ведомствами позволяет значительно сократить сроки предоставления документов.
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