Ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства

С целью недопущения распространения н коронавирусной инфекции правительство страны временно приостановило пропуск иностранцев и лиц без гражданства на территорию России через аэропорты Нальчика, Минеральных Вод и Ставрополя. Ограничительные меры будут действовать вплоть до первого мая. Нововведение коснется всех, кроме отдельных категорий иностранных граждан. Под временный запрет не попадают сотрудники диппредставительств, участники официальных делегаций, люди с видом на жительство в России, а также следующие транзитом. Всех их будут пропускать после комплекса карантинных мер. Министерство культуры страны, начиная с сегодняшнего дня, рекомендовало приостановить работу российских кинотеатров. Это сделано в целях эпидемиологической безопасности. Ранее ведомство уже ограничило работу музеев, театров, цирков и филармоний.