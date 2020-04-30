Огнеборцы отмечают свой профессиональный праздник

Его учредили в России больше 20-ти лет назад. Сегодня в республике в этой сфере работают около 1700 сотрудников. Это специальные подразделения МЧС и Противопожарно-спасательная служба. С начала года осуществлено почти 700 выездов на возгорания и ликвидацию последствий дорожных аварий. Спасено ценностей на сумму около 500 млн. рублей. Сотрудники пожарной охраны и сегодня на службе. Сами огнеборцы говорят, что для них каждый день — праздничный, если обошлось без происшествий.