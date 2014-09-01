ОГЭ в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля





Основной государственный экзамен в 22 году намерены организовать с 21 апреля по 2 июля. Об этом сообщают федеральные СМИ. Предполагается, что досрочный период сдачи испытаний для 9-тиклассинков вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля. Кроме того, на сентябрь запланирован дополнительный период. Названы также сроки проведения Единого государственного экзамена. Аттестация в 11-х классах начнется 21 марта и продлится до 2 июля. Также в два этапа: первый закончится 15 апреля, основной – стартует 27 мая.