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Одной из вершин Кавказского хребта дали имя Героя России Виталия Майбороды

Одной из вершин Кавказского хребта дали имя Героя России Виталия Майбороды

26.08.2022 | 22:33
Одной из вершин Кавказского хребта дали имя Героя России Виталия Майбороды, погибшего в марте 2013-го при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа. Памятную табличку, извещающую об этом событии, на высоте три тысячи 539 метров установили военнослужащие органов безопасности Кабардино-Балкарии. Как отметил на торжественном митинге начальник республиканского Управления ФСБ генерал-майор Сергей Воронин, в истории региональной службы не мало доблестных страниц, которые и сегодня продолжают пополняться примерами мужества. Выполняя задачи по обеспечению безопасности на Северном Кавказе, сотрудники Управления вносят достойный вклад в дело поддержания мира и стабильности в стране. Само восхождение и присвоение вершине имени Героя приурочили к 100-летию Кабардино-Балкарии и сто первой годовщине образования органов безопасности в республике.
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