Одной из горных вершин на территории КБР присвоят имя академика Владимира Фортова

Владимир Фортов – знаменитый советский и российский физик, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Несколько лет он возглавлял Российскую Академию наук.
Внес существенный вклад в развитие науки Кабардино-Балкарии: в КБГУ был руководителем лаборатории физики экстремальных состояний и почетным профессором.
Вопрос наименования вершины уже согласовали с властями Верхнего Баксана, где находится гора. Теперь документы направят на экспертизу в Росреестр, а затем в правительство России, где примут окончательное решение.
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