Одно из нововведений этого года касается тех, кто хочет получить водительские права





Изменения коснутся как теоретической, так и практической части и, по мнению экспертов, усложнят процесс сдачи экзамена. Нововведения вступают в силу с 1 апреля. Но готовиться к ним надо уже сейчас. Количество вопросов в теоретической части будет увеличено в два с половиной раза: с 20-ти до 50-ти. Навыки вождения кандидатов станут проверять только в городе, этап площадки упразднят. Начинающим автолюбителям надо будет ездить на дорогах с малой интенсивностью, показать умение парковаться на стоянках торговых центров и т.д. «Выучить» экзаменационный маршрут не получится. Инспектор будет сам выбирать, по какой улице кандидат должен ехать. Он же на свое усмотрение решит, правильно или нет выполнен тот или иной элемент. К слову, программа обучения в автошколах остается прежней: начальные навыки отрабатываются на учебной площадке и сдаются на внутреннем экзамене. Чтобы не создавать себе лишних проблем и гарантированно получить права по «старым» правилам, эксперты советуют приступить к обучению до конца зимы.