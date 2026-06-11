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Одиннадцатиклассники КБР сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Одиннадцатиклассники КБР сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

11.06.2026 | 12:40
Сегодня одиннадцатиклассники Кабардино-Балкарии, как и всей России, сдают ЕГЭ по обществознанию и физике. Это одни из самых популярных предметов по выбору. Экзамены начались в 10 утра. Обществознание сдают те, кто планирует поступать на юридические, экономические, педагогические направления. Физику выбирают будущие инженеры, айтишники, специалисты технических профессий. На первый предмет отводится 3 часа 30 минут, на второй – 3 часа 55 минут. Из дополнительных материалов разрешены только непрограммируемый калькулятор и линейка. Телефоны, шпаргалки и личные вещи – под запретом. За соблюдением правил следят организаторы и камеры. В республике подготовили необходимое количество пунктов проведения: все они оборудованы металлоискателями и системами видеонаблюдения, работают общественные наблюдатели. Результаты объявят не позднее 24 июня. Узнать их можно в своих школах или на портале Госуслуг. Те, кто пропустит экзамен по уважительной причине или не наберет минимум, смогут пересдать в резервные дни – с 22 по 25 июня, а также 8 и 9 июля.   https://t.me/vestikbr
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