Одиннадцатиклассники сегодня сдавали обществознание – самый массовый ЕГЭ по выбору — 2019.06.10





В республике открыты 25 пунктов проведения экзамена. На выполнение заданий отвели почти 4 часа. Чтобы получить положительную оценку, выпускникам надо было ответить на 29 вопросов и набрать не менее сорока двух баллов. Этот ЕГЭ только что завершился, а Рособрнадзор тем временем публикует первые результаты по предыдущим. В сравнении с прошлым годом в стране сократилось число двоечников по профильной математике и незначительно выросли результаты тестирований по географии и литературе.