Одиннадцать жителей КБР примут участие в проекте «Школа кавказоведения»





Одиннадцать жителей Кабардино-Балкарии примут участие в очередной «Школе кавказоведения». Это образовательный проект, который направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа. Запустили его в Фонде региональных исследований «Страна». Отборочный этап провели дистанционно, и длился он полтора месяца. Заявки на участие подали свыше тысячи студентов вузов Северо-Кавказского и Южного округов. Из них отобрали 50 человек, которые и пройдут «Школу кавказоведения». Она откроется в Пятигорске в следующий понедельник и рассчитана на три дня. За это время участники прослушают лекции, выполнят практические задания, а также представят собственные проекты. Десять лучших молодых исследователей получат возможность пройти стажировку в региональных министерствах