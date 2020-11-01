Один из живописных парков Кабардино-Балкарии — «Комсомольский» в Нарткале — вновь открыли для посещений





Территорию в 13 гектаров удалось обновить в рамках программы по формированию комфортной городской среды. За два года – работы здесь началИсь в 2018-м – зеленую зону очистили от мусора, освободили от зарослей бурьяна, расчистили рУсла ручьёв, на аллеях установили новые урны и скамейки. Парк оснастили камерами видеонаблюдения. В ночное время его освещают 45 светодиодных ламп.

На благоустройство парка было выделено более семи миллионов рублей. Как отмечают в районной администрации, работу по обновлению парковой зоны продолжат и в следующем году.