Один из объектов, который осмотрел руководитель республики – спортзал в Кашхатау – будет сдан в эксплуатацию к началу учебного года. Сметная стоимость – более двух миллионов рублей — 2019.08.15

Фронт работ очень большой. Капитального ремонта здесь не было несколько десятилетий, говорят учителя. В помещении будет заменено практически все. В настоящее время проводят отопление, кладут плитку в раздевалках и санузлах. Если говорить в целом о Кабардино-Балкарии, в 2019-м году будут отремонтированы двадцать четыре спортивных зала сельских школ. Об этом сообщили в республиканском Минпросвещения. Напомним, что по соглашениям между Министерством Спорта КБР и Минсельхозом России на развитие спорта республике предоставлено более 400 миллионов рублей. В том числе и на завершение строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного центра в Кашхатау.