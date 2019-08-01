Один из лучших показателей в СКФО демонстрирует строительный комплекс Кабардино-Балкарии, сообщает окружное управление службы госстатистики — 2019.08.22

Объём работ, выполненных с начала года, составил 5 с половиной млрд. рублей. Это — свыше 125% к аналогичному периоду 2018-го. С января предприятиями и организациями с учётом индивидуального строительства сдано более 1200 новых квартир. В сельской местности – 502. Это практически половина всего введённого жилья по республике. Индивидуальными застройщиками возведено свыше 940 домов. Организации, специализирующиеся на многоэтажках, в первом полугодии сдали 282 квартиры.