Один из ярчайших мастеров сцены своего времени





Исполнилось 105 лет со дня рождения актера, режиссера и драматурга Мухарби Сонова. Он родился в селе Жанхотово, ныне Псыгансу. Окончил педучилище. Работал учителем и участвовал в художественной самодеятельности. Это увлечение и привело его на профессиональную сцену. Мухарби Сонов – один из выпускников первой кабардинской театральной студии в Москве. После учебы в ГИТИСе вернулся в Нальчик и навсегда связал свою жизнь с театром. В памяти зрителей – его главные роли в постановках «Ревизор», «Женитьба ФигарО», «Каншоуби и Гоашагаг». На сцене он работал вместе с женой – БУхой Сибековой. Супруги были искренне преданы своему делу: они буквально жили этой профессией.

В 59-м Мухарби Сонов попробовал себя в режиссуре и драматургии… Сегодня народного артиста России называют одной из самых ярких звезд Кабардинского театра. В Нальчике на доме, где жил деятель искусства, установлена мемориальная доска с его именем.