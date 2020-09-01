Одаренных детей научат оказывать медпомощь

Образовательная программа «Симуляционные технологии в клинике» стартовала в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» в Кабардино-Балкарии. Студенты медфака КБГУ рассказывают юным слушателям, что происходит при инфаркте, что провоцирует инсульт и почему лишний вес становится проблемой для здоровья. Ответы на эти вопросы дети, возможно, знали, но лишь поверхностно. Теперь они могут глубже окунуться в науку.

Смена продолжается 3 недели. За этот срок старшеклассники освоят теорию и закрепят полученные знания на практике. В центре для этого есть всё необходимое: манекены, два симуляционных стола, измерительное оборудование. Здесь ребят научат оказывать доврачебную помощь, самостоятельно снимать кардиограмму и расшифровывать ее, а также определять группу крови.

В этой группе обучаются дети из разных районов республики: всего 21 человек. Это учащиеся 9-х и 10-х классов. Каждый из них уже рассматривает медицину как потенциальную профессию. Первая медицинская смена в Образовательном центре «Антарес» завершится через две недели. После нее начнется прием заявок на второй поток. Попасть на курсы не просто: надо показать хорошие базовые знания и удачно пройти тестирование. Но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою. Возможно, в будущем из таких школьников выйдут первоклассные медработники.