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Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Кабардино-Балкарии в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Кабардино-Балкарии в зону СВО

27.02.2023 | 22:44
Ровно и аккуратно волонтеры загружают в газель товары для нужд участников специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз сформировали по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. С военнослужащими, которые сейчас на передовой, держат постоянную связь, узнают, какие вещи необходимы в первую очередь. В этот раз помимо товаров первой необходимости закупили технические средства: квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, рации… Дополнительно отправляют газовые баллоны, спальные мешки, дождевики, теплые вещи. Всего собрали примерно 13 тонн. На каждую машину с гуманитарным грузом наклеили стикеры с буквой “Z”. Груз отправили сегодня. К месту назначения они должен прибыть уже завтра.   https://t.me/vestikbr
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