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Очередную партию гуманитарного груза отправили участникам СВО из КБР

Очередную партию гуманитарного груза отправили участникам СВО из КБР

14.04.2023 | 09:16
Организовал сбор военно-патриотический фонд «Новая высота». В посылках – продовольствие и медицинские изделия, летняя форма для военнослужащих и другие необходимые вещи. С этим же грузом оправили технические устройства, приобретенные по поручению Главы республики Казбека Кокова. Вкладывают также письма жителей Кабардино-Бакларии со словами поддержки и рисунки детей. В сборе гуманитарного груза участвуют жители разных муниципалитетов. Основной пункт приема фонд «Новая высота» открыл в Нальчике в Доме быта «Горный». Участвовать может каждый. Пункт работает ежедневно с девяти до 18 часов.   https://t.me/vestikbr
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