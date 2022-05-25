Очередная группа новобранцев из Кабардино-Балкарии пополнила ряды вооружённых сил России

Представитель одной из частей рассказывает новобранцам о маршруте их следования и условиях службы. Юноши из Кабардино-Балкарии пополняют ряды Вооруженных сил России и Росгвардии. Команды едут в Калининград и на Дальний Восток, на Урал и в Сибирь. Первоначально их распределяют в учебные центры, затем – по войсковым подразделениям. Военный комиссар подчеркнул: призывники станут служить только на территории России. При комплектовании команд учитывают состояние здоровья, уровень образования юношей, их морально-психологические качества и спортивные достижения. Терчанин Артур Абидов по всем параметрам получил высокую оценку и сейчас находится на пути к своей мечте – стать кадровым офицером. Призыв в армию идет по плану, говорят в военкомате. Этой весной в ряды Вооруженных сил из республики отправятся больше тысячи молодых людей.