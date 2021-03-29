Очередная партия вакцины «Спутник-V» поступила в Кабардино-Балкарию – 900 доз





Об этом сообщили в Минздраве республики. Препарат уже распределяется между городами и районами, в зависимости от потребности, отмечают в ведомстве. Всего с начала массовой иммунизации в регион поставлено свыше 20 тысяч доз. Уже привито порядка 14 с половиной тысяч жителей Кабардино-Балкарии, большая часть — почти 10 тысяч – двухэтапную вакцинацию завершили. Задействованы все центральные районные больницы и их структурные подразделения – амбулатории, работают мобильные группы. Для выработки коллективного иммунитета, как утверждают инфекционисты, нужно вакцинировать не менее 60 процентов населения, это около 400 тысяч жителей республики. Пройти процедуру можно бесплатно, предварительно записавшись через портал госуслуг или в регистратуре поликлиники.