Оценить уровень финансовой грамотности населения… В республике стартовал социологический опрос, организованный Банком России — 2019.08.27

Проводят его, чтобы повысить доступность финансовых услуг и создать условия для увеличения доли безналичных платежей в регионах страны. В анкете около 30 вопросов из мира финансов. Предлагается, к примеру, ответить, какие доходы подлежат налогообложению и как формируется семейный бюджет? Есть пункты об инвестициях, кибербезопасности и признаках финансовых пирамид. Опрос проводят до 15 сентября на сайте Банка России.