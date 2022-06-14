Объявлен список территорий, которые благоустроят в Кабардино-Балкарии в 2023-м году

Объявлен список «победителей» конкурсного отбора территорий, которые благоустроят в Кабардино-Балкарии в 23-м году. Голосование проходило в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Длилось оно полтора месяца – с середины апреля по конец мая. Отдать голос можно было за одно из 27 общественных пространств. В итоге свой выбор сделали 73 тысячи жителей республики. Благодаря им в следующем году в Нальчике появится «Сиреневый бульвар» на ул.Тарчокова. В Баксане благоустроят сквер возле Вечного огня, а в Тереке, Тырныаузе и Аргудане – парки. В Нарткале, Майском, Прохладном, Заюково, Куркужине и Баксаненке создадут скверы, в Чегеме – аллею, а в Кашхатау – пешеходную зону на ул.Мечиева. В целом «победителями» назвали 15 территорий.