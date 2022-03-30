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Общественный транспорт Нальчика пополнился 20 новыми автобусами

Общественный транспорт Нальчика пополнился 20 новыми автобусами

30.03.2022 | 15:57
Нальчанка Марзият Хутаева – среди первых пассажиров автобусов, которые сегодня вышли на линию. Общественный транспорт поступил в Нальчик из Москвы в рамках договоренности между Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и мэром столицы Сергеем Собяниным. Машины эксплуатируют на маршрутах 2 и 6. Последние лет пять муниципальных автобусов на этих линиях не было. Ездили лишь маршрутки. Теперь ситуация изменилась. К цифрам «2» и «6» на табличках прибавилась буква «В». Это отметка, что к привычной схеме движения добавили конечную остановку в седьмом микрорайоне. Он расположен между «Горной» и Кенже. Оценить удобство остановки на ул.Солнечной местные жители уже успели. Также теперь жители Искожа, откуда начинается маршрут 6В, могут без пересадок добраться до ярмарки на площади Абхазии. Всего же на шестой маршрут определили восемь машин, на второй – 12. В мэрии Нальчика рассчитывают, что в связи с обновлением автопарка время ожидания на остановках существенно сократится. Сейчас, по словам водителей, интервал движения в часы пик – семь минут, в остальное время – 10. За билет нужно заплатить стандартные для автобусов 15 рублей.
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