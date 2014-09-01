Общественный совет при Минздраве КБР инициировал проверку медучреждений





Общественный совет при республиканском Минздраве инициировал проверку медучреждений республики. На контроле не только качество оказания услуг, но и условия, в которых врачи работают с пациентами. Проводить независимую оценку качества медицинских услуг – главная цель Общественного совета. При обследовании учитывают сразу несколько критериев: информационная открытость, комфортность и доступность, время ожидания в очереди, вежливость специалистов и в целом – удовлетворенность оказанной помощью. Ранее общественники побывали в диспансерах – наркологическом и противотуберкулезном. В этом году собираются обследовать 20 медицинских учреждений. Затем собранные данные проанализируют и направят рекомендации руководителям больниц, диспансеров и поликлиник.