Общественный штаб КБР по контролю за выборами завершил обучение будущих наблюдателей





Региональный Общественный штаб по контролю за выборами сегодня завершил обучающие семинары для будущих наблюдателей. Они получили знания и навыки, которые понадобятся во время работы в Единый день голосования. Перед слушателями выступили спикеры, прошедшие подготовку в Ставрополе под руководством федеральных экспертов. После трех занятий провели итоговое тестирование. Отмечу, что семинары состоялись во всех муниципалитетах республики. Сами выборы депутатов Госдумы и представительных органов власти на местах пройдут 19-го сентября. Ход кампании будут контролировать свыше 700 наблюдателей.