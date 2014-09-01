Общественно консультативный совет при Избирательной комиссии КБР обсудил вопросы организации выборов





Общественно-консультативный совет при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии провел сегодня в Нальчике заседание. Обсуждали вопросы организации выборов, которые пройдут по всей стране в сентябре этого года. Один из важнейших вопросов – обеспечить гражданский контроль за ходом голосования. При Общественной палате создали соответствующий республиканский штаб. Сформирована группа наблюдателей для работы на избирательных участках. Их будет 700. Палата подписала соглашения о сотрудничестве с партиями и общественными объединениями. На заседании отметили необходимость правового просвещения избирателей, особенно молодежи. Кроме того, требуется обеспечить доступность к выборному процессу маломобильных групп граждан.