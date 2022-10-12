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Общественники Кабардино-Балкарии организовали концерт для подопечных республиканского Дома ребенка

Общественники Кабардино-Балкарии организовали концерт для подопечных республиканского Дома ребенка

12.10.2022 | 18:22
Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике организовали благотворительный интерактивный концерт для подопечных республиканского Дома ребенка, сообщает пресс-служба ОНФ по КБР. Поднять настроение, разнообразить досуг и открыть новые таланты – с этими задачами общественники справились «на ура!». Совместно с участниками благотворительного фонда тяжелобольным и инвалидам «Милосердие 07» они организовали интерактивный концерт для жильцов Дома ребенка. «Подопечные благотворительного фонда, которые уже не первый месяц посещают развивающие занятия сами изъявили желание стать организаторами какого-либо мероприятия. Командная работа помогает сплотить коллектив, а также развить навыки коммуникации. Многие ребята впервые побороли страх публичных выступлений, страх перед сценой – они выходили, пели, танцевали, а когда видели отклик в глазах зрителей, раскрепощались еще больше», - рассказал активист Народного фронта в Кабардино-Балкарии Ислам Макоев. Он добавил, что подопечные благотворительного фонда, посещают арт-центр, который работает на базе благотворительного фонда «Милосердие 07». В центре проходят групповые занятия, в ходе которых ребята обучаются азам различных ремесел, улучшают навыки коммуникации, занимаются адаптивной физкультурой, поют караоке, танцуют национальные танцы, занимаются в кружках сказкотерапии, актерского мастерства и рисуют. Также есть и выездные мероприятия.
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