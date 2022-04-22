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Общественная палата КБР провела круглый стол на тему «Кабардино-Балкария: сто лет на пути созидания»

Общественная палата КБР провела круглый стол на тему «Кабардино-Балкария: сто лет на пути созидания»

22.04.2022 | 22:22
«Кабардино-Балкария: сто лет на пути созидания» - круглый стол с таким названием провели в Общественной палате. Обсуждали исторический путь, который прошла республика с момента основания. О значимости единства народов, живущих в Кабардино-Балкарии, о связи поколений, об общих успехах и достижениях говорили представители органов власти, общественники, ученые. В Общественную палату пригласили и представителей молодежи – студентов и волонтеров. Они также получили возможность высказаться по заявленной теме – «Кабардино-Балкария: сто лет на пути созидания».
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