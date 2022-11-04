home
Главная
>
Новости
>
Общественная палата КБР организовала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих России

Общественная палата КБР организовала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих России

04.11.2022 | 22:46
Общественная палата Кабардино-Балкарии в рамках гражданской инициативы “Своих не бросаем” объявила сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Поддержать защитников Родины может каждый. Вопросами оказания помощи военнослужащим члены палаты занимаются постоянно. По словам ее руководителя Хазратали Бердова, общественники не раз бывали в госпиталях, организовывали выездные концерты. В ходе нынешней акции, а длится она неделю, уже собрали значительное число вещей. В основном люди приносят белье, средства личной гигиены, салфетки в рулонах, спальные мешки, коврики, медикаменты, чай, кофе и сладости. Желающие участвовать в акции могут обращаться в Общественную палату Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных