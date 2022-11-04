Общественная палата КБР организовала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих России

Общественная палата Кабардино-Балкарии в рамках гражданской инициативы “Своих не бросаем” объявила сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Поддержать защитников Родины может каждый.
Вопросами оказания помощи военнослужащим члены палаты занимаются постоянно. По словам ее руководителя Хазратали Бердова, общественники не раз бывали в госпиталях, организовывали выездные концерты. В ходе нынешней акции, а длится она неделю, уже собрали значительное число вещей.
В основном люди приносят белье, средства личной гигиены, салфетки в рулонах, спальные мешки, коврики, медикаменты, чай, кофе и сладости. Желающие участвовать в акции могут обращаться в Общественную палату Кабардино-Балкарии.
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