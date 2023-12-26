Общественная организация «Добрая среда» в КБР поздравила «особенных детей»

Сияющие глаза, счастливые улыбки… Ребята из «Доброй среды» участвуют в новогоднем представлении – вместе со сказочными персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой… Здесь царит по-настоящему теплая атмосфера. В программе – викторины, песни и танцы.
Поздравить участников телепроекта «Добрая среда» приехали почетные гости. Подарки к Новому Году привезла супруга Главы Кабардино-Балкарии Лиана Кокова.
Идея – создать площадку для развития «особенных» детей – принадлежит директору ГТРК «Кабардино-Балкария» Людмиле Казанчевой. «Сердцем» проекта стала заведующая нальчикским отделом ЗАГС Валентина Шериева. Встречи в клубе проходят каждую среду. И организаторы, и участники стали дружной семьей. А главное – достигают поставленных целей…
Все начиналось в 2021-м в День защиты детей. Теперь «Добрая среда» - это региональная общественная организация, которая в этом году стала лауреатом республиканского конкурса «Лучшая некоммерческая организация» и выиграла грант в полмиллиона рублей. Награду вручили в министерстве по делам национальностей и общественным проектам. На эти средства приобрели компьютерную технику. Благодаря ей создали цикл мультфильмов «Круговорот добра в природе».
Мультфильмы смонтировали на основе рисунков и рассказов участников проекта. Процесс занимательный и полезный: ребята совершенствуют мелкую моторику, память, речь. Участники клуба развиваются не только творчески – с ними работают профессиональные педагоги.
Год уходящий выдался плодотворным. В следующем «Добрую среду» ждут новые проекты и достижения, уверены и сами участники, и их наставники…
