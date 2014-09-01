Общественная палата КБР подписала соглашения о сотрудничестве с отделениями ещё 2 х партий

Сегодня в Общественной палате республики подписали соглашения о сотрудничестве с региональными отделениями ещё двух политических партий – «Зелёные» и «Гражданская платформа». Четыре общественных объединения республики также дали согласие на совместную работу- это «Союз женщин КБР», совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Ресурсный центр развития волонтёрства (добровольчества) КБР и Межрегиональное экологическое движение «Экология –жизнь». Их представители будут участвовать в подготовке к выборам депутатов Госдумы и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарии 19 сентября. В сам Единый день голосования они станут общественными наблюдателями.