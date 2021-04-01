Общественная палата КБР подписала соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями трех партий





В Общественной палате республики подписали соглашения о сотрудничестве с региональными отделениями трех политических партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Их представители будут участвовать в подготовке к выборам депутатов Госдумы и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарии, которые состоятся 19 сентября. В сам Единый день голосования члены партий станут общественными наблюдателями. В ходе подписания соглашения, стороны подчеркнули, что совместные усилия будут направлены на обеспечение прозрачности избирательного процесса и информирование жителей республики о том, как он пройдет.