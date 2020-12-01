Общероссийский день приема граждан в этом году пройдёт 14-го декабря





Обычно двери всех ведомств открыты 12-го числа – в День Конституции, но в этом году праздник выпадает на субботу, и потому решено организовать прием в понедельник.

14-го декабря руководители органов власти на местах будут принимать жителей республики. Работу организуют с соблюдением санитарных норм и по предварительной записи. Успеть записаться нужно до седьмого числа – это следующий понедельник. В министерстве просвещения, к примеру, заявки будут принимать и в предстоящие выходные. Однако в приеме могут отказать, но только по медицинским показаниям.

Чтобы сократить время визита, гражданам рекомендуют заранее подготовиться, изложить суть вопроса на бумаге и обязательно захватить все необходимые документы. Более подробную информацию о приеме 14-го декабря вы найдете на сайтах ведомств и администраций.