Общенациональная акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн-формате

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции акцию «Свеча памяти» организуют в онлайн-формате. Эта акция традиционная и общенациональная: каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра по всей стране зажигают свечи. Россияне таким образом демонстрируют, что помнят о тех, кто погиб, защищая мирную жизнь.

В этом году любой житель страны сможет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто жест доброй воли: каждый огонек – это один рубль, который пойдет на оказание медицинской помощи живущим ныне ветеранам. Распорядителем средств выступит благотворительный фонд «Память поколений».

Принять участие можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» пользователи смогут не только поделиться информацией о проекте, но и подарить свечу своим друзьям.